الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 168 شهيدا من المسعفين و275 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :