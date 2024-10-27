مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا حول العدوان الإسرائيلي على إيران

العالم - ايران

وقالت البعثة في تصريح للصحفيين : "في 28 أكتوبر في تمام الساعة 15:00 سيعقد اجتماع مجلس الأمن حول غرب اسيا".

وأشارت البعثة إلى أن الاجتماع سيعقد "بناء على طلب تقدمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمته الجزائر والصين وروسيا".

ويوم السبت الماضي وجهت جمهورية إيران الاسلامية طلبا إلى سويسرا التي تترأس مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل للمجلس على خلفية العدوان الإسرائيلي على مواقع داخل البلاد.

ودعت الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي "لاتخاذ موقف صارم وإدانة الكيان الإسرائيلي بحزم ووضوح لارتكابه أعمال العدوان هذه".

وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".

وأضافت أن "أعمال الكيان الإسرائيلي تمثل خطرا جديا على السلام والأمن الدولي وتؤدي إلى المزيد من زعزعة استقرار الأوضاع الهشة أصلا في المنطقة".

يذكر أن الكيان الإسرائيلي شن غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، لزيادة التوتر فقي المنطقة.