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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة البابلية في قضاء صيدا جنوبي لبنان

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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