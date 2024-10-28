منظمة شنغهاي للتعاون تناقش إنشاء نظام دفع موحد

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وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "تجري حاليا مناقشة إنشاء نظام دفع موحد بشكل غير رسمي، ولكن في الوقت الحالي يجري العمل على زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وفي عام 2022، عُقدت قمة سمرقند بنجاح وتم اعتماد مفهوم لزيادة هذه الحصة، العمل في هذا الصدد يتقدم بشكل نشط".

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة عمل خاصة بمشاركة ممثلي البنوك المركزية ووزارات المالية في الدول الأعضاء، لذلك فإن العمل على هذا الخط يمضي قدما بنشاط، حسبما أكد الأمين العام للمنظمة.

وأضاف تشانغ مينغ: "بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية، فإن رابطة البنوك التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون تتعامل أيضا مع هذه المسألة. وبطبيعة الحال، هذه ليست مهمة سهلة. والآن نواجه عددا من الصعوبات، ويتعين علينا القيام بالمزيد من العمل في مجال التنسيق السياسي وأنا على قناعة بأن العمل في هذا الاتجاه سوف يتقدم ويتقدم أكثر".

وفي وقت سابق، أفاد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بأن الانتقال إلى حرية حركة رأس المال والتكنولوجيا والخدمات هو أحد الأهداف الأساسية للتعاون الاقتصادي داخل المنظمة.

