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شهيد فلسطيني بقصف الاحتلال منزلا بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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