الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يقتل كل من يقدم الخدمة للمحاصرين في شمال القطاع

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :