نتنياهو يعلق على عملية 'الدهس' شمالي تل أبيب: الحرب تكبدنا ثمنا مؤلما 

العالم - الاحتلال

جاء ذلك خلال كلمة له، الأحد، في المراسم الرسمية لما يُعرف بـ “يوم الحداد الوطني”، بجبل هرتسل في القدس المحتلة، لإحياء ذكرى القتلى الذين سقطوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال نتنياهو: “نحن في خضم حرب وجودية طويلة وصعبة تكبّدنا ثمنًا مؤلمًا، وننتظر المزيد من التفاصيل حول الحدث الذي وقع في جليلوت”، وتابع: “هذه حرب وجودية، حرب 7 جبهات”.

وأعرب نتنياهو عن شكره للولايات المتحدة “على التنسيق العميق والمساعدة”، حيث يشن كيان الاحتلال، وبدعم اميركي منذ 7 أكتوبر 2023، عدوان إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وفي نهاية كلمته، تعهّد نتنياهو زاعما بتمكنه من إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وقال مدعيا: “ملتزمون بإعادتهم جميعًا، الأحياء منهم والأموات”.

وفي وقت سابق الأحد، أصيب نحو 40 إسرائيليًا، في عملية دهس شاحنة لعشرات الأشخاص، بمحطة حافلات في مدينة رمات هشارون قرب تل أبيب، وفق نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف).

أما إذاعة جيش الإحتلال فتحدثت، في بيان، عن “37 مصابًا في حادث الدهس في جليلوت وسط إسرائيل، 6 منهم في حالة خطيرة”، فيما قالت الشرطة، في بيان سابق: “نتعامل مع الحادث في رمات هشارون كهجوم على خلفية قومية، وتم تحييد سائق الشاحنة”.

من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس في جليلوت هو “رامي ناطور، عربي إسرائيلي من سكان قلنسوة”. كما نقلت القناة (12) العبرية عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها إن “منفذ عملية الدهس بشاحنة في جليلوت من سكان بلدة قلنسوة العربية”.

المصدر: القدس العربي