الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمال غزة

العالم-فلسطين

وأكد بصل في تصريح صحفي، أن "الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع غزة"، مضيفًا: "هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئاً، والاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة".

وأشار بصل إلى أنه "منذ 22 يوماً لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إلى شمالي قطاع غزة"، متسائلًا: "أين المجتمع الدولي مما يجري في شمالي قطاع غزة؟".

ولليوم الثالث والعشرين على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والحصار الخانق شمالي قطاع غزة، فضلًا عن عمليات نسف المنازل، ومنع إدخال الغذاء والدواء للشمال.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.