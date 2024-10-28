شهيدان وإصابات شمال مخيم النصيرات وفي رفح واعتقال شابين جنوبي نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو أمونة في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وفي رفح، أفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

كما نسف جيش الاحتلال منازل شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 مواطنا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأحد، 25 منهم شمال القطاع.

الاحتلال يعتقل شابين من يتما ويقتحم قصرة جنوب نابلس

وفجر اليوم ايضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من قرية يتما، وداهمت عدة منازل في قصرة، جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي يتما وقصرة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت الشابين أحمد محمد حامد، ومحمود محمود، من يتما.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

والليلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال احتجز عددا من الشبان عند دوار جميل في شارع الناصرة.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال داهم عددا من المحال التجارية في الشارع المذكور.

الاحتلال يقتحم مدينة سلفيت ويداهم عدة منازل

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل، عرف من أصحابها: معزوز الطقطق، وسامي أبو زاهر، وأبو بلال شاهين، وأبو أشرف زهد، وماهر الرمال، ويسار اشتية.