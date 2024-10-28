الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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قوات الاحتلال تحاصر منزلا في مخيم عسكر القديم بنابلس وتنشر قناصتها على اسطح المنازل

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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