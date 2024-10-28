اللواء سلامي: العدوان الصهيوني على ايران مؤشر لخطأ حسابات

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها، الاحد، الى القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، قدم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي التبريكات والتعازي باستشهاد أربعة من المقاتلين الغيارى في قاعدة "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي اثر العمل العدواني الآثم الأخير لطائرات العدو الصهيوني على نقاط في عدد من محافظات البلاد.

واضاف: إن العمل غير الشرعي وغير القانوني الذي قام به الكيان الصهيوني القاتل للاطفال، والذي فشل في تحقيق أهدافه المقيتة بسبب جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، يظهر خطأ الحسابات وأيضا عجز هذا الكيان في ساحة المعركة امام مقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية الكبرى، وخاصة في غزة ولبنان، ومن المؤكد ان عواقبها المريرة لن يتصورها المحتلون.

وحيّا اللواء سلامي أرواح الشهداء الأبرار ، الذين ارتقوا بشجاعة على طريق صد عدوان وشر الكيان الصهيوني، وسجلوا أسماءهم عن وعي في كتاب المجاهدين والشهداء المضيء على طريق تحرير القدس الشريف والدفاع عن الثورة والنظام والوطن الإسلامي؛ ودعا الباري تعالى لهم بالدرجات العلى واستمرار النجاح والفخر لمقاتلي جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الابي والثوري والقوات المسلحة المقتدرة الأخرى في البلاد في تنفيذ المهام الموكلة إليها، خاصة مواجهة تهديدات واعمال الأعداء الشريرة، تحت راية الإسلام والولاية وتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي.

يذكر انه أعقاب الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني فجر يوم السبت على عدة نقاط عسكرية في البلاد، استشهد الرائد حمزة جهانديده والرائد سجاد منصوري والنائب ضابط محمد مهدي شاهرخي فر والنائب ضابط مهدي نقوي من كوادر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعاً عن أمن سماء إيران الإسلامية.