الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

منصة ايكس تعلق حساب قائد الثورة الاسلامية باللغة العبرية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :