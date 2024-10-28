وزير خارجية سلطنة عمان يدين العدوان الصهيوني على ايران

العالم - ايران

وأدان بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، مساء الأحد، في اتصال هاتفي مع عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، العدوان العسكري من قبل الكيان الصهيوني ضد جمهورية إيران الإسلامية باعتباره انتهاكا لسيادة إيران الوطنية وسلامة أراضيها.

وأشار البوسعيدي إلى ضرورة تكاتف كافة دول المنطقة لمنع انتشار الانفلات الأمني ​​في المنطقة، داعيا إلى تحرك فوري من المجتمع الدولي لوقف أعمال القتل والاعتداءات التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عن تقديره للنهج المسؤول الذي اتبعته عمان في إدانة العمل غير القانوني والإجرامي للكيان الصهيوني في مهاجمة العديد من المراكز العسكرية الإيرانية، وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية لن تترك هذا العدوان دون رد.

كما أكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان على استمرار المشاورات لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه كيان الاحتلال في غزة ولبنان، وكذلك مساعدة النازحين في غزة ولبنان.