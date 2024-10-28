الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الاسرائيلي عند بوابة فاطمة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :