الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار تدوي في حانيتا وشلومي وروش هانيكراه وبتست وليمان ومتسوفا بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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