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اعلام الاحتلال:سقوط صواريخ في المطلة عقب اطلاقها من لبنان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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