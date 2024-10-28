الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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الناطق باسم الحكومة العراقية: قدمنا مذكرة احتجاج الى غوتيريش ومجلس الامن على انتهاك الاحتلال لاجواء العراق وسيادته

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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