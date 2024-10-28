اللواء باقري: الدفاع المدني يعزز قوة الردع للبلاد

العالم - ايران

وهنأ اللواء باقري، قائد جهاز الدفاع المدني ومسؤوليه ومدرائه وكوادره والمجموعات التابعة والمتآزره معه ضمن الجهاز التنفيذي للبلاد، بحلول هذه المناسبة، قائلا " ان ما يحظى بالاهمية الاستراتيجية حاليا هو ايجاد وتعزيز الجهوزية الدفاعية الشاملة لايران التي تتبوأ بمكانة جيوسياسية وجغرافية مميزة وتعتبر ساحة كبرى لكم هائل من الفرص والتهديدات المتنوعة التقليدية والناشئة، وخاصة في الاوضاع الحساسة والمصيرية التي تعيشها المنطقة والعالم الان.

وشدد اللواء باقري بأن "الدفاع المدني" هو من اهم المجالات المحورية للجهوزية، وكذلك من أهم مكونات "القوة الوطنية". وشدد رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية في هذه الرسالة، على ضرورة اليقظة والرصد الدائم لبؤر التهديد، لمنع حدوث اية مباغتة استراتيجية، مذكّرا بضرورة تدريب جميع افراد المجتمع واعادة تبيين المهام الجسيمة والخطيرة التي تواجهها الحكومة والشعب.