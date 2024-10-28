الاحتلال في مأزق فشل التوغل في لبنان وخسارة الجنود

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في صور أن أبرز المستجدات الميدانية في ساحة المواجهات بجنوب لبنان هو ازدياد عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي نتيجة المواجهات بالحافة الفلسطينية اللبنانية من جهة ومن جهة أخرى إثر العمليات التي ازدادت نسبتها بشكل كبير في اليومين الأخيرين.

وأوضح مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد اعترف ليلة أمس بمقتل ضابط و3 جنود الى جانب مقتل ضباط وجنود خلال الـ48 الساعة الماضية، وسط إصابة 88 جنديا إسرائيليا.

وأفاد أنه في فجر اليوم استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة المنارة بصليات صاروخية حيث كانت تجمعا لجنود الاحتلال، مشيرا الى أن مستعمرة المنارة، تواجه بلدات ميس الجبل وعيتلون وبليدا.

وأضاف أن استهداف تجمع الجنود الاسرائيليين كان تزامنا مع تحضر الوحدات العسكرية وتحشداتها لمحاولة جديدة من التوغل داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد الفشل الذي مني به فلم يتمكن إحراز أي تقدم أو أي تموضع في النقاط التي ادعى الاحتلال دخولها لأجل اتخاذ صورة ودمروا بعض منازل.