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العراق يحتج على انتهاك "إسرائيل" لأجوائه في مجلس الأمن والأمم المتحدة

العراق يحتج على انتهاك
الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، تقدم العراق رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته أجواءَ العراق.

العالم-العراق

وأضاف العوادي في بيان ، أن "الطيران الإسرائيلي استخدم المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الأول الجاري".

وتابع العوادي أن "رئيس الحكومة وجّه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق".

وأكدت الحكومة العراقية التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة، بحسب البيان الحكومي.

ولفت العوادي الى أن "هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".

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