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مصادر لبنانية: شهيد وجرحى بغارة للعدو الاسرائيلي استهدفت حي السرايا القديمة بمدينة النبطية جنوبي البلاد

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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