الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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بقائي: قضية وقف اطلاق النار تكون بين طرفين متكافئين لكن مانشاهده هو ان احد الاطراف يشن حرب ابادة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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