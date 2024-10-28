الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بقائي: الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما ويمكن مشاهدة ردود الافعال بعد العدوان الصهيوني عبر الادانات من الكثير من دول المنطقة للعدوان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :