الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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بقائي: احدى نتائج النشاطات الدبلوماسية الاخيرة هي اننا توصلنا الى نتيجة ان على كل الدول رصد الاوضاع الجارية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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