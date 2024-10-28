الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بقائي: ايران تدافع عن حقها دائما وهي صارمة في الدفاع عن سيادتها ومصالحها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :