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بقائي: حسب فتوى اعلى شخصية دينية وسياسية في بلادنا نحن لن نبحث عن السلاح النووي ابدا

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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