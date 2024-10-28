اعترافات صادِمة لجنود الاحتلال بشأن الإبادة الجماعية في غزة

العالم-الاحتلال

هذه المرة، جاءت الاعترافات صاخبة لا لبس فيها في اعتراف اثنيْن من جنود الاحتياط في الكيان أعلنا توقفهما عن الخدمة، لأنّ ما يشاهدان ويشاركان فيه “ليس حربًا وجودية، بل هو انتقام خالص”، بحسب تعبيرهما.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (لوموند) الفرنسية، كشفت عن هوية المجند الأول، ويدعى ماكس فريش وهو يهوديٌّ أمريكيٌّ ملحدٌ، من عائلةٍ متدينةٍ، انتقل إلى كيان الاحتلال في العام 2014 وهو في سن 18 عامًا، والثاني هو مايكل عوفر زيف، ولد في عائلةٍ يساريّةٍ وقد التحق الاثنان بالجيش الإسرائيليّ الذي حشد أكثر من 300 ألف جندي احتياط في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام المنصرم 2023.

وإثر بداية العدوان على قطاع غزة، كتب ماكس فريش أحد الجنديين الاحتياطييْن السابقيْن، على صفحته الشخصيّة في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك): “الآن حان الوقت لاحتضان أصدقائنا العرب والفلسطينيين”. وقد انتشرت هذه الرسالة على الفور في وحدته، ليتحول هذا الأخير إلى منبوذ، كما يروي لـلصحيفة، مضيفًا: “قيل لي إنّ قتل الأطفال واجبٌ دينيٌّ، لأنّهم عندما يكبرون سيصبحون إرهابيين. هذه الحالة الذهنية تحدد كلّ ما يحدث اليوم، وهذا غير مقبول”، طبقًا لأقواله.

أما الجندي مايكل عوفر زيف فقد خدم في غرفة القيادة بصفة ضابط مراقبة، وكان دوره متابعة تحركات القوات في غزة على شاشات تفاعلية، وخاصة لتجنب إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين، أي ما يُسّمى بالنيران الصديقة. وقد كان يظل محبوسًا لساعاتٍ طويلةٍ في غرفةٍ محرومًا من هاتفه، مفضلًا تجنب التواصل مع زملائه، لكونه يساريًا منغمسًا في التفكير بتدمير غزة، كما يروي للصحيفة الفرنسية.

يقول مايكل: “في أذهان الكثير من الناس بعد السابع من أكتوبر، لم يعد الفلسطينيون مجرد بشر. وأعتقد أنّ هذا المناخ لا يشجع الضباط على معاقبة جنودهم، خاصة عندما يقومون بنهب أوْ تخريب الممتلكات الفلسطينية. النظام الذي كان من المفترض أنْ يعاقب أولئك الذين يرتكبون الأخطاء لم يعد يستجيب”.

وأردف المجنّد الإسرائيليّ قائلاً: “رأيت المباني تنفجر الواحد تلو الآخر، كان الأمر بالأبيض والأسود، ولم يكن هناك صوت، وبدا الأمر غير واقعي تقريبًا. اعتقدت أنّ هناك بعض المعلومات الاستخبارية القوية وراء ذلك. لكن شيئًا فشيئًا، ومن خلال مشاهدتي للقنوات التلفزيونيّة الأجنبيّة وشبكات التواصل الاجتماعيّ بعد خروجي من غرفة المراقبة، فهمت عواقب هذه الضربات”، كما قال.

وبالنسبة لجندي الاحتياط الشاب المذكور، جاءت نقطة التحول في كانون الأول (ديسمبر) 2023، عندما قُتل ثلاثة أسرى إسرائيليين، برصاص قنّاصٍ إسرائيليٍّ، عندما اقتربوا من الجنود، عراة القمصان، وأيديهم مرفوعة في الهواء لإظهار أنهم غير مسلحين. حتى إنّ أحدهم لوح بقطعة قماش بيضاء. وبعد ثلاثة أشهر في الاحتياط، وعلى غرار زميله ماكس فريش، أبلغ مايكل عوفر زيف قائده بأنّه لن يعود إلى وحدته. ووقّع على خطاب رفض الخدمة في نيسان (أبريل) الفائت، موضحًا للصحيفة الفرنسية: “كنا 42 شخصًا، والآن أصبحنا 130، ورفض الخدمة هو أحد أكبر المحظورات في إسرائيل.. أخشى أنْ ينظر الناس إلينا جميعًا كوحوشٍ متعطشةٍ للدماء..”.

على صلةٍ بما سلف، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، النقاب عن أنّ طيارًا حربيًا في سلاح جوّ الاحتلال، انتحر، بسبب إصابته بصدمة المعركة وفقًا لعائلته.

ونقلت الصحيفة عن عائلة الطيار المنتحر ويدعى آساف داغان، قولها إنّه تنقل على مدى 20 عامًا، من التحاقه بجيش الاحتلال بين لواء المظليين والوحدة 8200 الاستخبارية وسلاح الجو، وعزل نفسه مؤخرًا وكان في حالة إنكار بإصابته بصدمة المعركة قبل انتحاره.

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