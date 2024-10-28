أدلة اضافية تقدمها اليوم جنوب افريقيا عن ارتكاب الاحتلال 'إبادة جماعية'

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب مصادر دبلوماسية جنوب افريقية، فإن المذكرة الجديدة، تتضمن المزيد من الأدلة، التي تتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن هذا الكيان العنصري اللقيط يرتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل.

ورفعت جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها الكيان المحتل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الكيان لآلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية الكيان المحتل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها طلب الإحتلال برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وانضمت إلى جنوب افريقيا في شكواها ضد هذا الكيان الدموي، عدة دول منها: تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الكيان المحتل لفلسطين عدوانا مدمرا على غزة، أسفر عن استشهاد 42924 مواطنا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال هذا العدوان متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.