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اعلام الاحتلال: اطلاق نار صوب مستوطنة شاكيد شمال الضفة الغربية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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