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رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي يتهم واشنطن بجعل سيادة بلاده مباحة للاحتلال عبر السماح له بالاعتداء على دول الجوار من اجواء العراق

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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