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مصادر لبنانية: انهيار مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت اثر غارة سابقة للاحتلال

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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