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3 شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة اولية لقصف على بلدة باتوليه جنوب لبنان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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