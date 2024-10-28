الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

معهد واتسون: التمويل الامريكي لـ"اسرائيل" خلال الحرب بلغ نحو 23 مليار دولار

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :