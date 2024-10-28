التزام ايراني بمعالجة الصمت الدولي إزاء جرائم 'اسرائيل'

العالم - إيران

يعد العدوان الإسرائيلي على إيران مؤشرا لخطأ حسابات الكيان الاسرائيلي وعجزه في الميدان، هذا ما أكد عليه القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.

وشدد سلامي على أن عجز الاحتلال في مواجهة المجاهدين المقاومين في ساحات المعركة وعدوانه الأخير على إيران يعدّ مؤشرا لخطأ في حساباته، وهذا الخطأ سيكون له عواقب مريرة لا يتصورها الاحتلال.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حذّر من زيادة التوتر مع استمرار جرائم كيان الاحتلال وانتهاكاته، وانتقد عدم التزام أميركا بتعهدها بوقف الحرب مقابل موقف إيران بضبط النفس، كما استنكر التزام أميركا والمتشدّقين بحقوق الإنسان الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تلقت إشارات، مساء الجمعة تشير الى احتمال أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "كانت هناك إشارات تؤكد احتمال شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما على إيران والقوات المسلحة الإيرانية كانت على استعداد لصد الهجوم المحتمل وتم اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية، نحن نحتفظ بحق الرد على العدوان الصهيوني وسيتم ذلك في الوقت المناسب. لن نتازل عن دماء شهدائنا".

ووصف عراقجي موقف الدول الأوروبية من العدوان الاسرائيلي على طهران بالمزدوج واتهمها بمشاركة الكيان الاسرائيلي في العديد من جرائمه في المنطقة من خلال الدعم العسكري الذي تقدمه له.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، دعا عراقجي، الدول الأوروبية لوقف الدعم التسليحي والسياسي للكيان مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في استخدام حقها الذاتي والقانوني في الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية وفقا لمبادئ القانون الدولي المقبولة وميثاق الأمم المتحدة.

بدوره شدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري على أهمية تعزيز الدفاع المدني كأهم مكونات القوة الوطنية وضرورة اليقظة والرصد الدائم لبؤر التهديد ومنع حدوث أي مباغتة استراتيجية.