هل ستسقط 'اسرائيل' في فخ سقط فيه الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟

العالم - جوا الصندوق

برنامج جوا الصندوق، يستحضر محطة مهمة في التاريخ العربي، ليكشف مدی تطابقه مع الحاضر الذي يعيشه كيان الاحتلال الاسرائيلي. فكيان الاحتلال، يعيش لحظة ذروة بعد اغتيال القيادي في حركة حماس اسماعيل هنية بطهران، ثم اغتيال الحاج فؤاد شكر والعديد من القيادات في حزب الله في لبنان، ثم ارتكب عمليتي اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في لبنان ويحيی السنوار في غزة. وبهذه الاغتيالات أصبح يری نفسه جدير بتغيير وجه الشرق الاوسط ويعلن مخططاته لذلك.

كل هذا يتطابق مع بطش المستوطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر، ثم ضغطوا علی اعتبار الجزائر ارض فرنسية واستطاعوا ان يستولوا علی السلطة في فرنسا لتأكيد رؤيتهم ووصل مرشحهم شارل ديغول الی هرم السلطة، ليطرح برامج اقتصادية واجتماعية لمواجهة الثورة الجزائرية. لكن الثوار رفضوا هذه المخططات واصروا علی المواجهة المسلحة مع الاستعمار الفرنسي، وهذه هي نقطة التطابق بين الثورة الفرنسية والمقاومة الفلسطينية التي تأبی الاستسلام رغم هول الخسائر. فهل يعيش الاحتلال الاسرائيلي قمة، ستبدأ بالانحدار؟

هذا الموضوع، كان محور نقاش أحدث حلقة من برنامج جوا الصندوق، الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة الرئيس الفخري لجامعة غلاسكو باسكوتلندا، الطبيب الفلسطيني د. غسان أبوستة، الشاهد علی الابادة الجماعية في غزة والحرب الوحشية الاسرائيلية علی لبنان.

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