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شهيدان بقصف صهيوني استهدف فلسطينيين في محيط مسجد المجمع الاسلامي بحي الصبرة جنوبي غزة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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