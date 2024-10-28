الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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دوي انفجار في حيفا دون تفعيل صفارات الانذار

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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