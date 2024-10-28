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الوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس: قصفنا مقر تحكم وسيطرة للعدو الصهيوني في جحر الديك بقذائف الهاون

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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