بالفيديو..عائلات المحتجزين يصرخون في وجه نتنياهو..اخْجل من نفسك

العالم-الاحتلال

وبعد بدء الخطاب بدقائق، بأت عائلات المحتجزين بالصراخ، ووقف أحدهم في وجهه وقال له "لقد قتل والدي، اخجل من نفسك، أنت السبب" وطالبوه بإبرام صفقة تبادل للأسرى على الفور.

وتسببت المقاطعة بتوقف نتنياهو عن الحديث ووقف بلا حراك على المنصة.

واستمرت حالة الفوضى في الحفل، بعد وقوف عدد من عائلات المحتجزين، وللصراخ بوجه نتنياهو، وتحميله مسؤولية بقائهم في غزة حتى الآن دون إبرام صفقة لمصالحه الانتخابية.

وعقب كلمة نتنياهو، تظاهر أقارب المحتجزين أمام مقر وزارة الحرب في "تل أبيب"، مؤكدةً أن نتنياهو يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة التبادل.

وقال الأهالي، في بيان لهم، إنهم "يتخوفون من مماطلة نتنياهو وعدم سعيه لإنجاز صفقة تبادل مع حماس". ورأوا أن "نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط".