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طائرات الاحتلال تستهدف محيط بلدة العباسية جنوب لبنان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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