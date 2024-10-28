رئيس جامعة غلاسكو: 'اسرائيل' حيوان يقطع أعضاءه لينجو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث خاص لبرنامج جوا الصندوق، علی شاشة قناة العالم، أشار الطبيب الفلسطيني الشاهد علی الابادة الجماعية في غزة والحرب الاسرائيلية الوحشية علی لبنان، د. غسان أبوستة، أشار الی وجه شبه بين ما عاشه المستوطنون الفرنسيون في الجزائر، إبان عصر الاستعمار الفرنسي وما يعيشه كيان الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في فلسطين.

وأوضح ابوستة ان المستوطنين الفرنسيين في الجزائر، استطاعوا التحكم بالسلطة في فرنسا والوصول الی سدة الحكم هناك وفرض رؤيتهم علی الطبقة الحاكمة في باريس وهذا ما ينطبق علی المستوطنين الاسرائيليين الذين يفرضون رؤيتهم علی النخبة الحاكمة في واشنطن من خلال تغيير الرئيس والضغط عليه.

وأكد وجود ديناميكية في النموذج الاستيطاني الاستعماري، تفرض نفسها علی منفذي النموذج، مشيراً الی وجود أزمة وجودية داخل المشروع الصهيوني يجبرها علی التضحية بالأساطير المؤسسة وهي أحد أدوات الحكم الداخلي.

وبيّن رئيس جامعة غلاسكو باسكوتلندا، ان الحكومة الاسرائيلية تضحي اليوم بالروح اليهودية وأصل الالتزام بالحروب القصيرة والالتزام بعدم تأثيرها علی مستوی الحياة بـ"اسرائيل".

وأشار الی عنصر عدم اكتراث الحكومة الاسرائيلية باليوم القادم، قائلاً:"اسرائيل أصبحت لاتكثرث بكيفية الاحتفاظ بنفسها بعدما وصمت بالإبادة العرقية وانتشر ما انتشر من صور حول ذلك، وهي التي كانت معنية كثيراً بحفظ صورتها أمام العالم".

واستطرد أبوستة قائلاً: "اسرائيل" كذلك أصبحت لاتكترث بعلاقات أساسية مع نخب حاكمة بالمؤسسة العسكرية في الغرب".

واستنتج ان كل هذا، يؤشر الی ان ما نمر فيه، هو أخر نفس يجحث فيه المشروع الصهيوني كل قواه للخروج من المأزق، وقد أصبح أشبه بحيوان علق أحد اعضاءه، فيعضه ليبتره وينقذ نفسه.