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لافروف: الاولوية الحالية هي وقف الحرب الاسرائيلية في غزة ولبنان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

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