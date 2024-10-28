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الصحة اللبنانية: 7 شهداء و17 جريحا بغارة على مبنى بحي الهرمل في صور

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

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