الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني احمديان: لم يكن للعدوان الاسرائيلي أدنى تاثير على القوة العسكرية الايرانية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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