الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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احمديان: لا نحتاج لتقييم نتيجة العدوان الاسرائيلي، انهم سيدركون مدى اكاذيبهم التي بالغوا فيها حول آثار العملية عندما يقومون بتقييمها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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