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3 شهداء في قصف اسرائيلي على منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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