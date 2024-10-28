"إكس" تُغلق حساب قائد الثورة باللغة العبرية

العالم - ايران

وكان موقع KHAMENEI.IR ، قد نشر يوم أمس الأحد، جملة لقائد الثورة باللغة العبرية.

في هذه الرسالة التي نشرت على صفحة مكتب آية الله الخامنئي لحفظ ونشر المصنفات على موقع أكس، وردت عبارة قائد الثورة الاسلامية: "لقد أخطأ الكيان الصهيوني، لقد ارتكب خطأً" في حساباته تجاه إيران . سنفهمهم (الصهاينة) قوة وقدرة ومبادرة وارادة الشعب الإيراني.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب خلال لقاء مع ماسك من مالك منصة إكس (تويتر سابقا) التعاون مع هذا الكيان ضد الفلسطينيين وأنصار فلسطين وإزالة محتوياتها.

وسبق أن تسبب الكشف عن تعاون جهاز المخابرات والأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك) وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد الفلسطينيين في فضيحة لهذه الشبكة الاجتماعية الأمريكية التي تدعي حرية التعبير.