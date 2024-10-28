الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"إكس" تُغلق حساب قائد الثورة باللغة العبرية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قامت شبكة التواصل الاجتماعي "أكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يدعم الكيان الصهيوني، بتعليق الحساب الخاص بقائد الثورة الإسلامية باللغة العبرية.

العالم - ايران

وكان موقع KHAMENEI.IR ، قد نشر يوم أمس الأحد، جملة لقائد الثورة باللغة العبرية.

في هذه الرسالة التي نشرت على صفحة مكتب آية الله الخامنئي لحفظ ونشر المصنفات على موقع أكس، وردت عبارة قائد الثورة الاسلامية: "لقد أخطأ الكيان الصهيوني، لقد ارتكب خطأً" في حساباته تجاه إيران . سنفهمهم (الصهاينة) قوة وقدرة ومبادرة وارادة الشعب الإيراني.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب خلال لقاء مع ماسك من مالك منصة إكس (تويتر سابقا) التعاون مع هذا الكيان ضد الفلسطينيين وأنصار فلسطين وإزالة محتوياتها.

وسبق أن تسبب الكشف عن تعاون جهاز المخابرات والأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك) وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد الفلسطينيين في فضيحة لهذه الشبكة الاجتماعية الأمريكية التي تدعي حرية التعبير.

روابط ذات صلة

قائد الثورة: يجب إفهام الكيان الصهيوني قوّة الشعب الإيراني

قائد الثورة: روح قادة المقاومة حاضرة في الميدان وتدافع عن لبنان وشعبه