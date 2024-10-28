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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 43020 شهيدا و101110 جرحى

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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