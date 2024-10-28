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هيئة البث الاسرائيلي: نحو 300 ألف جندي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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