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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في المطلة ومسكفعام في إصبع الجليل

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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